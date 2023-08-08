Маленькая кокетка, мамин стиль: Кудрявцева предстала на вечернем променаде с дочкой, которая щегольнула в шортах

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась новым фото со своей наследницей от хоккеиста.

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Блондинка не скрывает, что любит яркие образы. Примечательно, что в 52 года она предпочитает следить за фигурой. Телеведущая редкая гостья на светских тусовках. Но этим летом она отдыхает в Болгарии с родными друзьями. 

На этот раз Лера решила выйти на променад со своей четырехлетней дочкой Марией. Она была в летнем костюме зеленого цвета с футболкой. А вот ее наследница облачилась в желтые шорты и леопардовую футболку. Мария прильнула к маме. Она поджала ножку, позируя с мамой на камеру. Кудрявцева расплылась в улыбке.

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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Поклонники отметили, что Лера вообще не стареет. Многие осыпали ее комплиментами. Также фанаты поразились тому, как Мария похожа на маму. Она даже одевается в мамином стиле. «Какая милашка», «Девочка так быстро растет», «Мария такая кокетка», «Просто мамина копия», «Машка так выросла», «Лера как сестра, а не мама», — стали писать подписчики.

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