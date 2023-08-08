Маленькая кокетка, мамин стиль: Кудрявцева предстала на вечернем променаде с дочкой, которая щегольнула в шортах

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Блондинка не скрывает, что любит яркие образы. Примечательно, что в 52 года она предпочитает следить за фигурой. Телеведущая редкая гостья на светских тусовках. Но этим летом она отдыхает в Болгарии с родными друзьями.
На этот раз Лера решила выйти на променад со своей четырехлетней дочкой Марией. Она была в летнем костюме зеленого цвета с футболкой. А вот ее наследница облачилась в желтые шорты и леопардовую футболку. Мария прильнула к маме. Она поджала ножку, позируя с мамой на камеру. Кудрявцева расплылась в улыбке.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Лера вообще не стареет. Многие осыпали ее комплиментами. Также фанаты поразились тому, как Мария похожа на маму. Она даже одевается в мамином стиле. «Какая милашка», «Девочка так быстро растет», «Мария такая кокетка», «Просто мамина копия», «Машка так выросла», «Лера как сестра, а не мама», — стали писать подписчики.