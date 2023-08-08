Маленькая кокетка, мамин стиль: Кудрявцева предстала на вечернем променаде с дочкой, которая щегольнула в шортах

На этот раз Лера решила выйти на променад со своей четырехлетней дочкой Марией. Она была в летнем костюме зеленого цвета с футболкой. А вот ее наследница облачилась в желтые шорты и леопардовую футболку. Мария прильнула к маме. Она поджала ножку, позируя с мамой на камеру. Кудрявцева расплылась в улыбке.

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