Дочка Эмми — копия мамы, а сын Костя — пошел в отца: Акиньшина показала детей от Геловани

Оксана Акиньшина проводит каникулы в Италии. Вместе с детьми от кинопродюсера Арчила Геловани она побывала в Венеции. На свежих фото актриса показала 10-летнего сына Константина и 6-летнюю дочку Эмми.
Поклонники обратили внимание на то, что сын Оксаны как две капли воды похож на ее мужа. У детей актрисы грузинские корни. А дочка Эмми пошла в русскую маму. Она, как и ее старший брат, светловолосая.
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Оксана Акиньшина с сыном Константином и дочкой Эмми. Фото: личный архив
Ходили слухи, что воспитанием детей занимается бывший муж Оксаны Акиньшиной. Поговаривали, что Арчил Геловани забрал у экс-возлюбленной отпрысков и увез их в Грузию. Судя по фото, актриса все же видится с детьми.