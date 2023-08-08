Дочка Эмми — копия мамы, а сын Костя — пошел в отца: Акиньшина показала детей от Геловани

Оксана Акиньшина проводит каникулы в Италии. Вместе с детьми от кинопродюсера Арчила Геловани она побывала в Венеции. На свежих фото актриса показала 10-летнего сына Константина и 6-летнюю дочку Эмми.

Поклонники обратили внимание на то, что сын Оксаны как две капли воды похож на ее мужа. У детей актрисы грузинские корни. А дочка Эмми пошла в русскую маму. Она, как и ее старший брат, светловолосая.

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