«Косу дочке Аллуся плела? Ну что за кокетка»: Лиза Галкина вместе с мамой любовалась закатом на пляже

Увидеть Аллу Пугачеву с семьей — большая редкость. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и детьми Примадонна может позволить себе вечерний променад по пляжу. Так, в Израиле супруги любовались закатами, романтическую идиллию не могли подпортить даже праздные зеваки. С собой супруги брали и детей.

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Поклонники восхитились тем, какой артистичной и фотогеничной растет дочка Аллы Пугачевой. Елизавета строила глазки и принимала кокетливые позы, прямо как модель. Лиза Галкина позировала в костюмчике с цветочным принтом — в модных шортиках с пояском и футболке. Дополнили образ сандалии.