Витаса похитили китайские поклонники: унесли восковую фигуру певца

Один из китайских музеев лишился восковой фигуры Витаса. Известно, что в этой стране очень любят российского исполнителя. О произошедшем рассказал директор певца – Сергей Пудовкин.

«Я сам в шоке, вчера пришло сообщение от организаторов нашего тура. Осенью у Витаса планируется большой тур в Китае по стадионам поднебесной. Это 27 выступлений. В Харбине мы также планировали посетить музей - один из многочисленных, где есть восковая фигура Витаса. Должны были встретиться с фанатами. Но организаторы неожиданно отменили эту встречу. На мой вопрос «почему?» ответили прямо: «Фигура Витаса похищена», - поделился Пудовкин информацией с изданием «МК».