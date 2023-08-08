«В жару и в парике! Небось, преет»: 74-летняя Пугачева выбралась на пляж — ножки гладкие, загорелые (фото)

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился пляжным фото, на котором позировал с Аллой Пугачевой и двойняшками — Гарри и Лизой. Примадонна отдала предпочтение молодежному аутфиту, примерив белоснежную тунику и мини-шорты. При этом поклонники обратили внимание на то, что Алла Борисовна не забыла прикрыть свою шевелюру париком. И в это в такую-то жару!

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