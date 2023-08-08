«В жару и в парике! Небось, преет»: 74-летняя Пугачева выбралась на пляж — ножки гладкие, загорелые (фото)

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился пляжным фото, на котором позировал с Аллой Пугачевой и двойняшками — Гарри и Лизой. Примадонна отдала предпочтение молодежному аутфиту, примерив белоснежную тунику и мини-шорты. При этом поклонники обратили внимание на то, что Алла Борисовна не забыла прикрыть свою шевелюру париком. И в это в такую-то жару!
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«Это точно парик?? Уж слишком челка густая!», «А может свои??», «Если парик, то наверное очень в нем жарко», «В парике и на пляж??», «В жару и в парике! Небось, преет», «Может только челка искусственная, на лбу, небось, испарина», - пишут фолловеры.
Алла Пугачева в мини-шортах с Максимом Галкиным* и детьми на пляже. Фото: личный архив
Снимок, как подметил сам Максим Галкин, был сделан на пляже уже вечером. Так что Алле Борисовне было уже не так душно. В самое пекло семья обычно переезжает в Юрмалу. Там климат по-прохладнее.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.