«Коленки как у девочки! Все молодится»: Пугачева в мини-шортах прильнула к Галкину* на глаза у зевак — муж как внук

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим фото, который был сделан еще месяц назад в Израиле. Снимок датирован июнем, на нем предстала вся семья юмориста. Жена Алла Пугачева и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза. Примадонна игриво прильнула к возлюбленному на глаза у зевак. Похоже, что в Израиле певица может отдыхать на пляже не боясь того, что ее тут же окружит толпа поклонников. Местные Аллу Борисовну не беспокоят, они ее даже не узнали. И все благодаря моложавому имиджу.
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Алла Пугачева в шортиках с Максимом Галкиным* и детьми на пляже. Фото: личный архив
«Вечер. Июнь. Израиль», - подписал снимок Максим.
Алла Пугачева блеснула в белоснежной тунике свободного кроя и мини-шортах, эффектно козырнув стройными ножками и коленками как у девочки. Такой стройной и подтянутой Примадонну еще не видели — как фарфоровая статуэтка.
«Коленки как у девочки! Все молодится», «Крутая парочка», «Муж как внук смотрится рядом с Аллой», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.