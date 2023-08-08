«Коленки как у девочки! Все молодится»: Пугачева в мини-шортах прильнула к Галкину* на глаза у зевак — муж как внук

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим фото, который был сделан еще месяц назад в Израиле. Снимок датирован июнем, на нем предстала вся семья юмориста. Жена Алла Пугачева и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза. Примадонна игриво прильнула к возлюбленному на глаза у зевак. Похоже, что в Израиле певица может отдыхать на пляже не боясь того, что ее тут же окружит толпа поклонников. Местные Аллу Борисовну не беспокоят, они ее даже не узнали. И все благодаря моложавому имиджу.

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