Кому в итоге досталось многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко - не родственникам

Актриса Ирина Мирошниченко оставила после себя многомиллионное наследство - это трехкомнатная квартира в сталинском доме в самом центре Москвы - на 1-й Тверской-Ямской. По предварительным данным, стоит она от 70 миллионов рублей.

У артистки была и вторая квартира в Большом Гнездниковском переулке, которая ей осталась от родителей. Цена ее - не менее, чем первая.

Была у Мирошниченко и дача в Опалихе, но она снимала ее в аренду и вряд ли успела купить.

Родственников у Ирины не осталось, детей не было, мужей тоже. Коллеги Мирошниченко уверены, что всю недвижимость она оставила театру - МХТ имени Чехова, в котором она прослужила и который любила.

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