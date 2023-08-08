Игорь Николаев вместе с женой уехал из России

Все реже в последнее время на публике появляется певец и композитор Игорь Николаев. Слухов вокруг него накопилось немало, но сам артист старается не обращать на них внимания. Он сам прервал молчание и вышел на связь в своем аккаунте и показал, что покинул Россию.

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В настоящее время Николаев находится в Венеции. В Европу он уехал вместе с молодой женой Юлией Проскуряковой. Они уже успели прокатиться по канала не только днем, но и ночью. Композитор впал в бешеный восторг: «Вечерняя Венеция! Как красиво, невероятно красиво!».