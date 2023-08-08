Самбурская в расхристанном халатике на голое тело вышла на улицу: игривая кокетка

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская примерила новый образ на съемках шпионского боевика. Актриса решила показать свое закулисье и предстала перед камерой в оригинальном наряде. На площадку красотка шла в расхристанном халатике. Он распахивался так, что всем зрителям стало очевидно – белья на актрисе нет.

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Настасья, судя по всему, скрывать пикантный нюанс и не пыталась. Звезда обладает идеальной фигурой, поэтому смело надевает самые неожиданные наряды. И теперь в халатике на голое тело пребывает в игривом кокетливом настроении.