На тяжелобольную Анастасию Заворотнюк свалилось новое испытание

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк четыре года сражается с тяжелой болезнью. У нее агрессивная форма рака мозга. Актриса перенесла несколько курсов химиотерапии, лечилась в стационаре, теперь находится в своем доме в Крекшино, где о ней заботятся мама и муж. К слову, глава семейства Петр Чернышев – единственный кормилец в семье и работает на износ.

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Но на днях Заворотнюк настигла неприятность. Все ее счета были заблокированы, поскольку за звездой числится долг в размере 170 тысяч рублей. Что это за задолженность, неизвестно. Но погашать ее почему-то не спешили, и возникла ситуация, при которой к должнице применены санкции.

По материалам сайта kp.ru