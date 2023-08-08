Лера Кудрявцева в купальнике изумила роскошными формами

На этот раз Лера решила поделиться редким пикантным кадром. Она покрасовалась в купальнике цвета сочной травы. Телеведущая предстала в лифчике за столом. Она обнажила свои упругие полушария груди. Блондинка игриво наклонилась, продемонстрировав свое декольте на камеру.

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