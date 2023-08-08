Лера Кудрявцева в купальнике изумила роскошными формами

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и концерты. Блондинка не скрывает, что стилисты подбирают для нее наряды. В свои 52 года она прикладывает усилия, чтобы выглядеть моложе своих лет. Также телеведущая то и дело худеет. На этот раз она отдыхает в Болгарии, где веселится с дочкой Марией и друзьями.
На этот раз Лера решила поделиться редким пикантным кадром. Она покрасовалась в купальнике цвета сочной травы. Телеведущая предстала в лифчике за столом. Она обнажила свои упругие полушария груди. Блондинка игриво наклонилась, продемонстрировав свое декольте на камеру.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она обладает необыкновенной красотой. «Вам не дашь больше 20 лет», «Вообще не стареете», «Ого, какое декольте», «Ох, какие формы», «Где вы это прячете все время?», «Ну что за шикарная Барби», «И тут все обалдели», «Вот чем любуется ваш муж», — стали писать подписчики.