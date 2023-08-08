В халате медсестры — горячо: Самбурская без лифчика блеснула колыхающимися выпуклостями фигуры, подразнив мужчин

Настасья Самбурская уже давно стала известной. Она снимается в кино, а иногда выступает на сцене в качестве певицы. Звезда сериала «Универ» много внимания уделает внешности. Она занимается спортом почти каждый день, чтобы быть в идеальной форме. Актриса в свои 36 лет она не замужем, но всегда ловит на себе мужские восхищенные взгляды.
На этот раз Самбурская поделилась кадрами со съемочной площадки. Она предстала в неожиданном образе. Актриса в белом халате медсестры щеголяла на улице. Она отказалась от лифчика, поэтому засветила шаровидную грудь, которая колыхалась в разрезе наряда. Настасья была с каре и челочкой. Она сняла себя с пикантного ракурса.
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На этот раз поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Самбурская выглядит еще привлекательнее в таком образе. «Горячая штучка», «Ну прям соблазнительница», «Встретить бы такую медсестру», «Роль шпионки? Вау!», «Декольте завладело вниманием! Теперь не уснуть», — стали писать подписчики.