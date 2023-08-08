В халате медсестры — горячо: Самбурская без лифчика блеснула колыхающимися выпуклостями фигуры, подразнив мужчин

На этот раз Самбурская поделилась кадрами со съемочной площадки. Она предстала в неожиданном образе. Актриса в белом халате медсестры щеголяла на улице. Она отказалась от лифчика, поэтому засветила шаровидную грудь, которая колыхалась в разрезе наряда. Настасья была с каре и челочкой. Она сняла себя с пикантного ракурса.

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