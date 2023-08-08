Прилучный собрал всю семью на Мальдивах: Брутян держит кроху-сына, а мама обнимает своих внуков от Муцениеце (фото)

Этим летом Прилучный решил порадовать семью. Он увез жену на Мальдивы, а также взял с собой свою маму любовь Юрьевну. Также с ним провели время дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. А вот Брутян не расставалась с трехмесячным сыном. Перед отъездом пара поделилась умилительным фото. Они все вместе запечатлелись на пляже. Мама актера обнимала своих внуков, а жен держала Микаэля на ручках.

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