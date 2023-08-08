Прилучный собрал всю семью на Мальдивах: Брутян держит кроху-сына, а мама обнимает своих внуков от Муцениеце (фото)

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Многие его знают по сериалам «Закрытая школа», «Мажор». Он пережил развод в 2020 году с Агатой Муцениеце. Между ними случился скандал, поэтому жена ушла с детьми из дома. Актер снова заговорил о личной жизни спустя два года, когда женился на коллеге Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень стремительно. У них недавно родился сын Микаэль.
Этим летом Прилучный решил порадовать семью. Он увез жену на Мальдивы, а также взял с собой свою маму любовь Юрьевну. Также с ним провели время дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. А вот Брутян не расставалась с трехмесячным сыном. Перед отъездом пара поделилась умилительным фото. Они все вместе запечатлелись на пляже. Мама актера обнимала своих внуков, а жен держала Микаэля на ручках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Зепюр Брутян с сыном, Павел Прилучный с мамой и детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены редким кадром. Многие отметили, что старший сын актера похож на свою бабушку. Другие отметили, что все за время отпуска похорошели. «Павел молодец! Всем устроил отпуск», «Какая приятная мама», «Брутян все с малышом! Вот это мама», «Детки счастливы», — стали писать подписчики.