Самбурская лишила поклонников дара речи: в дерзком платье и с каре сверкает упругими бедрами — словно другой человек

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется в фильмах и сериалах. Примечательно, что 36 лет актриса следит за фигурой. Она регулярно занимается спортом. Порой артистка предстает на публике в смелых нарядах. Она также любит экспериментировать с имиджем, поэтому собрала коллекцию париков.
На этот раз Настасья приняла участие в новой фотосессии. Она решила покрасоваться в черном мини-платье в облипку в машине. Актриса надела парик с каре и челочкой, а также ей сделали необычный макияж с акцентом на губы. Самбурская чувственно перекидывала ножки, засветив упругие бедра. Она демонстрировала безупречную кожу и изгибы фигуры.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая горячая штучка», «Просто богиня», «Похожа на Тринити из фильма», «Вообще другой человек», «Грация на высоте! Вы умеете подать любой образ!», «Просто потрясающая! Такая работа над своим телом!», «Не узнать», — стали писать подписчики.