Самбурская лишила поклонников дара речи: в дерзком платье и с каре сверкает упругими бедрами — словно другой человек

На этот раз Настасья приняла участие в новой фотосессии. Она решила покрасоваться в черном мини-платье в облипку в машине. Актриса надела парик с каре и челочкой, а также ей сделали необычный макияж с акцентом на губы. Самбурская чувственно перекидывала ножки, засветив упругие бедра. Она демонстрировала безупречную кожу и изгибы фигуры.

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