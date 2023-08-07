«С нами стыдно, но весело»: Лера Кудрявцева устроила танцы и игру на кастрюлях с подросшей дочкой в отпуске

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась умилительным видео с малышкой Марией.

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и концерты. Примечательно, что в свои 52 года блондинка следит за фигурой. Она также любит шутить по поводу своего возраста и внешности. Этим летом телеведущая много путешествует, но после Сен-Тропе она снова воссоединилась с дочкой в Болгарии.

На этот раз Лера поделилась новыми кадрами. Она решила встретить друзей, устроив целое представление. Телеведущая облачилась в платье оверсайз мандаринового цвета. Она стояла с кастрюлей и била по ней половником. Примечательно, что Мария тоже была в платье и делала тоже самое, что и мама. К телеведущей присоединились подруги. 

«С нами стыдно, но весело», — написала она.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Другие отметили, что ее дочка унаследовала ее красоту и обаяние. «Какая хорошенькая Маша», «Вот это семья», «Обожаю такие непосредственные поступки», «Весело! Дочка учится такому милому поступку, дружбе», «Классные», — стали писать подписчики.

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