«С нами стыдно, но весело»: Лера Кудрявцева устроила танцы и игру на кастрюлях с подросшей дочкой в отпуске

На этот раз Лера поделилась новыми кадрами. Она решила встретить друзей, устроив целое представление. Телеведущая облачилась в платье оверсайз мандаринового цвета. Она стояла с кастрюлей и била по ней половником. Примечательно, что Мария тоже была в платье и делала тоже самое, что и мама. К телеведущей присоединились подруги.

«С нами стыдно, но весело», — написала она.

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