Ани Лорак в майке понежилась со своим возлюбленным-иностранцем: залюбовался на «бугры страсти» и поцеловал

Ани Лорак уже давно строит карьеру на сцене. Она стала известной исполнительницей. Певица привыкла к постоянному вниманию со стороны поклонников. В этом году она не только возобновила гастроли, но и представила всем нового возлюбленного. Она познакомилась с тренером по йоге Исааком Виджараком и влюбилась. Звезда теперь проводит с ним время даже в поездках.
На этот раз Лорак давала концерты в Турции. Она решила показать, как отдыхает, когда уже нет выступлений. Пара понежилась на улице, когда сидела в ресторане. Певица в майке на голое тело не скрыла пышные полушария груди. Исаак залюбовался артисткой, а потом поцеловал. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) сияла от счастья.
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Поклонники были рады видеть, что Лорак наслаждается своими новыми отношениями. Многие даже отметили, что рядом с возлюбленным она похорошела. «Какие милые», «Это трогательно», «Каролина прям цветет», «Какое декольте», «Ох, эта девушка с обложки», — стали писать подписчики.