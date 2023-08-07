Ани Лорак в майке понежилась со своим возлюбленным-иностранцем: залюбовался на «бугры страсти» и поцеловал

На этот раз Лорак давала концерты в Турции. Она решила показать, как отдыхает, когда уже нет выступлений. Пара понежилась на улице, когда сидела в ресторане. Певица в майке на голое тело не скрыла пышные полушария груди. Исаак залюбовался артисткой, а потом поцеловал. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) сияла от счастья.

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