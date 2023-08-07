Одет с иголочки, а бровки, как у папы: Брухунова засняла подросшего сына Петросяна на отдыхе — стиляга

На этот раз Брухунова поделилась кадрами с отдыха. Она засняла подросшего сына у бассейна. Ваган был облачен в купальный костюм небесно-голубого цвета с принтом и панамку. Мальчик сидел на бортике, опустив ножки в воду. Он улыбался, а его щеки пылали розовым цветом. Жена Петросяна похвасталась, что уже прошла первая неделя отпуска.

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