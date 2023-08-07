Одет с иголочки, а бровки, как у папы: Брухунова засняла подросшего сына Петросяна на отдыхе — стиляга

Татьяна Брухунова уже несколько лет счастлива в браке с Евгением Петросяном. Они во всем поддерживают друг друга. У пары растет сын Ваган. Мальчик в этом году отметил свое трехлетие. Супруги оберегают его от лишнего внимания общественности. Однако избранница юмориста любит наряжать наследника. А недавно они улетели отдыхать в Сочи.
На этот раз Брухунова поделилась кадрами с отдыха. Она засняла подросшего сына у бассейна. Ваган был облачен в купальный костюм небесно-голубого цвета с принтом и панамку. Мальчик сидел на бортике, опустив ножки в воду. Он улыбался, а его щеки пылали розовым цветом. Жена Петросяна похвасталась, что уже прошла первая неделя отпуска.
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Ваган Петросян. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что мальчик растет копией отца. На фото видно такие же густые и выразительные бровки. «Какой милый», «Костюм суперский», «Он копия своего папы», «Словно маленький Евгений», «Какие стильные фото получились», «Растет не по дням», — стали писать пользователи Сети.