«Анапа вздрогнула»: Бузова в леопардовом бикини обнажила свой мясистый тыл, выбесив фанатов — стриги впились в сочную мякоть

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она остается одной из самых популярных телеведущих в России. Бывшая ведущая «Дома-2» недавно провела месяц в Африке. Она старалась вернуться в форму, но пока предпочитает прятать изъяны фигуры с помощью нарядов. При этом артистка не стесняется оголять свои формы. На этот раз звезда оказалась в Анапе.
После концерта у Ольги появилось свободное время. Она решила позагорать и облачилась в леопардовый купальник. Телеведущая устроила целую фотосессию. Она обнажила свои пополневшие формы. Артистка взяла и повернулась к камере мясистым тылом. Бузова показала, как стринги врезались в ее округлые выпуклости фигуры.
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На этот раз Ольга вызвала критик усо стороны фанатов. Многие пришли в бешенство из-за того, что артистка снова показала свои ягодицы. «Как надоели эти голые тела», «Подражает Кардашьян?», «Боги, Анапа вздрогнула от таких видов», «Оля, фигура сейчас просто супер», «Ну надоела твоя голая пятая точка», «Пора у нее отнять уже купальники», — стали писать подписчики.