«Анапа вздрогнула»: Бузова в леопардовом бикини обнажила свой мясистый тыл, выбесив фанатов — стриги впились в сочную мякоть

После концерта у Ольги появилось свободное время. Она решила позагорать и облачилась в леопардовый купальник. Телеведущая устроила целую фотосессию. Она обнажила свои пополневшие формы. Артистка взяла и повернулась к камере мясистым тылом. Бузова показала, как стринги врезались в ее округлые выпуклости фигуры.

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