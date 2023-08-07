Больше не Дэнс: певица Лада вышла на связь после страшной аварии и сделала неожиданное заявление

Лада Дэнс много лет выступает на сцене и снимается в кино. Однако на днях она заставила переживать своих фанатов. Артистка попала в страшное ДТП с участием трех машин в Подмосковье. Она находилась на заднем сидении в такси и не виновата в аварии. Но певица получила черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы бедра и множественные раны на лице и теле. Ее госпитализировали на вертолете.
Директор звезды Сергей Пудовкин ранее пояснил, что Лада находится в больнице. Он предупредил, что пока врачи запрещают ей разговаривать. Но 7 августа артистка впервые вышла на связь после аварии. Она сделала неожиданное заявление.
«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — поделилась она с телеграм-каналом SHOT.
Пока певица не может много говорить. Однако врачи исключили перелом позвоночника. Пока артистка восстанавливается от полученных травм.
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Напомним, что в результате аварии пострадал четверо людей. 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами ребер и позвонков. Также пострадали две женщины (29 и 36 лет), одной диагностировали перелом ребра, второй — перелом челюсти.