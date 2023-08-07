Больше не Дэнс: певица Лада вышла на связь после страшной аварии и сделала неожиданное заявление

Директор звезды Сергей Пудовкин ранее пояснил, что Лада находится в больнице. Он предупредил, что пока врачи запрещают ей разговаривать. Но 7 августа артистка впервые вышла на связь после аварии. Она сделала неожиданное заявление.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — поделилась она с телеграм-каналом SHOT.

Пока певица не может много говорить. Однако врачи исключили перелом позвоночника. Пока артистка восстанавливается от полученных травм.

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Напомним, что в результате аварии пострадал четверо людей. 51-летний водитель машины Дэнс госпитализирован с переломами ребер и позвонков. Также пострадали две женщины (29 и 36 лет), одной диагностировали перелом ребра, второй — перелом челюсти.