Королевский эксперт предупредил, что ждет Гарри и Маркл, если они рискнут вернуться в Великобританию: принц Уильям точно не одобрит

Королевский комментатор Ричард Фитцуильямс рассказал о перспективе возвращения Сассекских в Великобританию. Он считает, что с большой вероятностью пару подвергли бы «открытому унижению», если бы они вернулись в Лондон. А это Меган вряд ли могла стерпеть. Им не будут рады родственники.

Более того, по словам бывшего биографа Гарри Анджелы Левин, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон настоятельно рекомендовали держать своего старшего сына, принца Джорджа, подальше от опального дяди. Якобы это нужно, чтобы уберечь юного принца от ошибок и той дороги, по которой пошел его родственник.

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При этом Меган с мужем хочет жить в Малибу. Но там к ним будет обращено еще больше внимания со стороны папарацци. Американский эксперт по безопасности Кент Мойер уверен, что от такой идеи нужно отказаться, так как повысится вероятность того, что супругов похитят. Он отметил, что для титулованной пары было бы «серьезной ошибкой» даже просто объявить во всеуслышание, где они намереваются жить.

Материал подготовлен по данным GB News и Daily Express.