Муцениеце распахнула рубашку в страстном танце, оголив свои «сочные» формы: назло Прилучному блеснула прелестями

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре.
После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще чаще появляться в новых проектах. Она также похудела и обновила гардероб. Артистка успевает растить детей, работать и даже заниматься ремонтом. Недавно она переехала в свой новый особняк.
На этот раз Муцениеце провела выходные на своем участке. Она не только пожарила мясо и овощи на мангале. Актриса облачилась в яркий наряд с мини-шортами. Она устроила смелые танцы прямо на своей террасе. Артистка решила распахнуть рубашку. Она оголила рельефный пресс и блеснула пышным декольте в лифчике от купальника.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие решили, что так актриса утерла нос бывшему мужу. Напомним, что после развода Прилучный остался жить в доме, а его экс-супруга перебралась в небольшую квартиру. Недавно он женился на Зепюр Брутян.
«Ну вы просто идеальная», «Какая счастливая», «Вот и без Паши не только заработали на дом, но и накачали пресс», — стали писать пользователи Сети.