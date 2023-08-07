Муцениеце распахнула рубашку в страстном танце, оголив свои «сочные» формы: назло Прилучному блеснула прелестями

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и играть в театре.

После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще чаще появляться в новых проектах. Она также похудела и обновила гардероб. Артистка успевает растить детей, работать и даже заниматься ремонтом. Недавно она переехала в свой новый особняк.