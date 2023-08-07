На этот раз Галкин* поделился кадрами, которые были сделаны в этом же месте 7 лет назад. Юморист показал, как малыши выглядели в то время. Лиза уже была модницей. Она носила шортики и косынку. Ее волосы кудрявились. Гарри носил длинные волосы. Малыши улыбались и смеялись.

«Юрмала, в это же время семь лет назад. 2016», — написал артист.

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