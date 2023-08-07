Алла Пугачева уже редко дает концерты. Она предпочитает посвящать свое время семье. Певица вместе с мужем Максимом Галкиным* растит двойняшек Лизу и Гарри. Они уже больше года живут в Израиле. Примечательно, что артистка продолжает выходить в свет. Этим летом пара приехала в Юрмалу. Они поддержали Лайму Вайкуле, которая устроила фестиваль. Также супруги устроили традиционные каникулы детям.
На этот раз Галкин* поделился кадрами, которые были сделаны в этом же месте 7 лет назад. Юморист показал, как малыши выглядели в то время. Лиза уже была модницей. Она носила шортики и косынку. Ее волосы кудрявились. Гарри носил длинные волосы. Малыши улыбались и смеялись.
«Юрмала, в это же время семь лет назад. 2016», — написал артист.
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Также муж Примадонны поделился новыми кадрами. Дети любят играть на свежем воздухе. Теперь уже Гарри строит замки из песка. Он стал чаще делать более короткую стрижку. Лиза все так же носит локоны. Она заметно подросла. Девочка обладает большими голубыми глазками. Поклонники восхитились двойняшками.
«Такие красивые дети, просто кайф!», «До чего сладкие!», «Так быстро растут», «Гарри весь в папу», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.