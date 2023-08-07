Смуглые, с темными волосиками, в голубых боди: Ефременкова из «Дома-2» показала подросших сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова — мама мальчиков-близнецов. Периодически она делится фото и видео в микроблоге с участием грудничков Кристиана и Даниэля, чтобы поклонники могли поумиляться крохам вместе с ней.
На этот раз Юлия Ефременкова засняла малышей со спины, облачив их в одинаковые голубые боди. А затем поделилась кадром с участием одного из сыновей. У детей Ефременковой, которых она родила от Мондезира, смуглая кожа и темные волосы. Пока — прямые. Не в папу.
«Посмотрите, какие у нас уже волосы длинные. Интересно, будут кудряшки, как у папы?» — задалась вопросом Ефременкова.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой родились в сентябре 2022 года, сейчас мальчикам по десять с половиной месяцев. С папой малышей Мондезиром Юлия Ефременкова рассталась.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети