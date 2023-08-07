Зепюр Брутян страдает на Мальдивах, звезда оказалась в трудном положении: «Злюсь на себя…»

В семье Зепюр Брутян и Павла Прилучного недавно родился ребенок. С момента появления наследника прошло всего 3 месяца, однако это не остановило молодых родителей от путешествий.

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Брутян и Прилучный отправились на Мальдивы. Их сын Микаэль и дети Павла от прошлого брака тоже полетели на острова. Сейчас семья наслаждается долгожданным отпуском. Однако отдых проходит не так гладко, как хотелось бы.

Молодая мать пожаловалась, что никак не может расчесать свои кудрявые волосы.Сложности возникли из-за того, что Брутян не взяла с собой бальзам и шампунь, а на месте она не смогла найти ничего подходящего.

«Злюсь на себя, что оставила все средства для волос дома и не взяла с собой в отпуск свой шампунь и кондиционер. Очень тяжело расчесывать, здесь ничего не подходит», — написала в своем блоге Зепюр.

Похоже, все действительно серьезно, девушка попросила своих подписчиков посоветовать ей витамины, чтобы по возвращении домой тут же заняться восстановлением поредевшей шевелюры.