«Уверена, вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте, что я и дети очень любим его»: Зудина заговорила о муже на похоронах Мирошниченко

В Москве в этот понедельник, 7 августа, состоялась церемония прощания с покойной актрисой Ириной Мирошниченко. 81-летняя звезда театра и кино умерла в минувший четверг, 3 августа в результате тяжелой болезни.
Проститься с Ириной Мирошниченко пришли многие знаменитости. В их числе и 57-летняя актриса Марина Зудина.
«Хочется плакать. Знаю, что сейчас ее душа с нами. Она все слышит, видит нас. Ирина Петровна, дорогая! Вы из последних актрис, которые были для многих примером для подражания. Как рассказывала моя мама, она хотела такую же прическу, как у вас, хотела одеваться так, как вы…» - сказала на церемонии прощания Марина Зудина.
Ирина Мирошниченко. Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Произнося скорбную речь, Марина Зудина дала понять, что верит в жизнь после смерти. Она обратилась с просьбой к Ирине Мирошниченко по поводу покойного мужа, известного актера и режиссера Олега Табакова, которого не стало в 2018 году.
«Дорогая Ирина Петровна! Я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте ему, пожалуйста, что я и дети очень любим его, и нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас», - призналась Марина Зудина.
По материалам starhit.ru