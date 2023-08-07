«Уверена, вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте, что я и дети очень любим его»: Зудина заговорила о муже на похоронах Мирошниченко

В Москве в этот понедельник, 7 августа, состоялась церемония прощания с покойной актрисой Ириной Мирошниченко. 81-летняя звезда театра и кино умерла в минувший четверг, 3 августа в результате тяжелой болезни.

Проститься с Ириной Мирошниченко пришли многие знаменитости. В их числе и 57-летняя актриса Марина Зудина.