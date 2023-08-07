Цветы и море слез: в Москве проводили Ирину Мирошниченко в последний путь

В понедельник, 7 августа, актрису Ирину Мирошниченко проводили в последний путь в московском театре имени Чехова - там, где она и служила. На траурной церемонии собрались много артистов, чтобы почтить ее память.

Все несли цветы, люди не могли сдержать слез. Лев Лещенко и вовсе едва не упал на колени перед гробом актрисы.

Когда вынесли гроб из здания театра, поклонники хлопали не менее пяти минут. Люди поблагодарили Мирошниченко за талант.

Отпевание актрисы пройдет после 13.00 в храме Софии, Премудрости Божией на Софийской набережной.

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