Про белье забыла: похудевшая Саша Черно покрасовалась в шелковом халатике с бахромой на обнаженное тело

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно никогда не сомневалась в своей красоте и неотразимости. Уверенности в себе Саше Черно не занимать и сейчас, когда она заметно похудела и из тучной дамы превратилась в практически стройную, правда, с небольшими нюансами.

Но и их Саша Черно и не думает скрывать. В микроблоге брюнетка покрасовалась в наряде в бельевом стиле — малиновом шелковом платье-халате с бахромой.

Саша Черно пококетничала перед зеркалом, строя из себя чувственную и соблазнительную кокетку.

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