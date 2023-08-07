Выступает в маленьких залах, читает стихи: как сейчас живет покинувшая Россию Чулпан Хаматова

Известная актриса Чулпан Хаматова больше года назад покинула Россию. Звезда театра и кино поселилась в Латвии и гастролирует по миру с переменным успехом.
Как сообщается, зарубежная публика не очень охотно раскупает билеты на спектакли Чулпан Хаматовой. Выходит Чулпан Хаматова на сцену со стихами, музыкально-поэтическое представление называется «Сны о рояле». Чулпан Хаматова читает стихи поэтов Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы и других авторов, аккомпанирует Хаматовой латвийский пианист Андреас Осокин.
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Ближайшие гастроли у Чулпан Хаматовой — в Германии, через три месяца. Цены на билеты варьируются от 29 до 109 евро. Залы заполняются не более чем на 400 — 500 человек.
За полгода Чулпан Хаматова дает примерно столько же спектаклей, сколько в России — за месяц. В Москве за один выход на сцену Чулпан Хаматова зарабатывала от 130 до 260 тысяч рублей.
По материалам litekp.ru