Выступает в маленьких залах, читает стихи: как сейчас живет покинувшая Россию Чулпан Хаматова

Известная актриса Чулпан Хаматова больше года назад покинула Россию. Звезда театра и кино поселилась в Латвии и гастролирует по миру с переменным успехом.

Как сообщается, зарубежная публика не очень охотно раскупает билеты на спектакли Чулпан Хаматовой. Выходит Чулпан Хаматова на сцену со стихами, музыкально-поэтическое представление называется «Сны о рояле». Чулпан Хаматова читает стихи поэтов Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы и других авторов, аккомпанирует Хаматовой латвийский пианист Андреас Осокин.

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