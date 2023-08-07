«У тебя такая будка, что ты съела?»: бывшая жена Андрея Кончаловского рассказала о его деспотичных требованиях

Актриса Наталья Аринбасарова снималась у режиссера Андрея Кончаловского 18-летней девушкой в фильме «Первый учитель». В то время она еще не была женой знаменитости. Наталья Аринбасарова вспомнила, что Андрей Кончаловский на съемочной площадке вел себя довольно деспотично.

Он запрещал Аринбасаровой есть, чтобы в кадре она была худенькой. Табу было наложено даже на фрукты. Как потом выяснилось, из-за съемок в горах Аринбасарова сильно отекала, Кончаловский же воспринимал ее пухлые щеки за результат обжорства.