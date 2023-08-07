«У тебя такая будка, что ты съела?»: бывшая жена Андрея Кончаловского рассказала о его деспотичных требованиях

Актриса Наталья Аринбасарова снималась у режиссера Андрея Кончаловского 18-летней девушкой в фильме «Первый учитель». В то время она еще не была женой знаменитости. Наталья Аринбасарова вспомнила, что Андрей Кончаловский на съемочной площадке вел себя довольно деспотично.
Он запрещал Аринбасаровой есть, чтобы в кадре она была худенькой. Табу было наложено даже на фрукты. Как потом выяснилось, из-за съемок в горах Аринбасарова сильно отекала, Кончаловский же воспринимал ее пухлые щеки за результат обжорства.
«Андрею Сергеевичу все время казалось, будто я где-то тайком от него плотно обедаю. Вспоминается, как едем на съемку, он на меня смотрит и говорит: «Лицо худенькое, будем крупные планы снимать». Через полчаса приезжаем на съемку, и он начинает ругаться на меня: «У тебя такая будка, что ты съела?». А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно опухало. Когда мы уже вернулись в Москву, то я сразу похудела на пять килограммов. В общем, попала в привычный климат, и сразу все наладилось», — поделилась Наталья Аринбасорова.
Наталья Аринбасарова. Фото: Global Look Press
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Чуть позже Кончаловский и Аринбасарова поженились. Но их брак был недолгим из-за любвеобильности Андрея Кончаловского, режиссер постоянно заводил романы. Наталья Аринбасарова предпочла остаться одна с маленьким сыном Егором на руках.
«Сейчас мы общаемся с Андреем Сергеевичем крайне редко. Я ему посылаю фотографии внуков — сыновей Егора. Старшего Тимура Андрей Сергеевич уже видел, а вот младшенького Марата еще нет. Он родился в январе этого года. А так специально, нет, не общаемся. Все заняты, у всех своя жизнь», — заключила Наталья Аринбасарова.
По материалам News.ru