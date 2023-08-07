Игорь Николаев наслаждается жизнью в Италии

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Игорь Николаев не уточнил, сопровождают ли его в путешествии жена Юлия Проскурякова и дочь Вероника. Но можно предположить, что они рядом. Ведь маэстро предпочитает не разлучаться со своими любимыми во время отпуска.