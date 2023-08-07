Игорь Николаев наслаждается жизнью в Италии

Известный композитор и поэт-песенник, 63-летний Игорь Николаев проводит отпуск в путешествии по Италии.
Игорь Николаев наслаждается каждым мгновением своей жизни в этой поездке. В эти дни известный музыкант находится в Венеции. В микроблоге Игорь Николаев разместил снимки, которые сделал во время прогулки по многочисленным каналам Венеции на гондоле.
«Венеция. Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется. И это прекрасно. Сразу - поэзия Бродского:
«Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая вразнобой тишину».
«Венецианские строфы» Бродского великолепны. Перечитайте!» - обратился к подписчикам Игорь Николаев.
Игорь Николаев в Венеции. Фото: соцсети
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Игорь Николаев не уточнил, сопровождают ли его в путешествии жена Юлия Проскурякова и дочь Вероника. Но можно предположить, что они рядом. Ведь маэстро предпочитает не разлучаться со своими любимыми во время отпуска.