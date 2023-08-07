«Я винил себя в этой катастрофе. Объяснений со стороны отца не было»: сын Олега Газманова Родион — о том, как пережил развод родителей

В 1997 году Олег Газманов развелся с первой женой Ириной. Известный исполнитель создал семью с Мариной Муравьевой-Газмановой. В этом браке он счастлив и по сей день.
Сын Олега Газманова Родион, спустя два с лишним десятка лет после ухода отца из семьи признается, что для него, тогда подростка, это стало настоящей трагедией.
«Это была трагедия. Естественно, для ребенка разрушение семьи — это разрушение фундамента его мировоззрения. Мне кажется, нет таких детей, которые восприняли бы развод своих родителей легко.
Я винил себя в этой катастрофе. Наивно думал, что, если буду хорошо учиться, папа останется в семье и все будет, как прежде. Особых объяснений со стороны отца не было. Мне просто сказали, что они разводятся», - поделился 42-летний Родион Газманов.
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С годами Родион Газманов перестал винить себя в расставании мамы и папы.
«С годами рана затянулась, и у меня больше нет никаких претензий по поводу развода родителей. Раз это случилось, значит, случилось. Не все люди могут жить вместе ради того, чтобы ребенок рос в полной семье», - добавил Родион Газманов.
По материалам aif.ru