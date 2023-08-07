«Я винил себя в этой катастрофе. Объяснений со стороны отца не было»: сын Олега Газманова Родион — о том, как пережил развод родителей

В 1997 году Олег Газманов развелся с первой женой Ириной. Известный исполнитель создал семью с Мариной Муравьевой-Газмановой. В этом браке он счастлив и по сей день.

Сын Олега Газманова Родион, спустя два с лишним десятка лет после ухода отца из семьи признается, что для него, тогда подростка, это стало настоящей трагедией.