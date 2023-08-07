Лиза Полыгалова покинула проект «Дом-2»

Лиза Полыгалова. Фото: соцсети

Лиза Полыгалова заявила, что ей нужно исправлять среду, в которой она находится.

Участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Полыгалова вновь стала экс. Лиза Полыгалова покинула проект.

Выяснилось, что за Периметром она общалась с парнем, ради которого и решилась уйти с телестройки и заодно от Ильи Баженова.

Отношения у Лизы Полыгаловой и Ильи были довольно сложными, в итоге, их просто не стало.

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В микроблоге Лиза Полыглова дала понять, что ей нужно поменять свое окружение.

«Когда цветок не цветет, вы исправляете среду, в которой он растет, а не цветок», - написала Лиза Полыгалова.

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