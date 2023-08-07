Лиза Полыгалова покинула проект «Дом-2»

Участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Полыгалова вновь стала экс. Лиза Полыгалова покинула проект.
Выяснилось, что за Периметром она общалась с парнем, ради которого и решилась уйти с телестройки и заодно от Ильи Баженова.
Отношения у Лизы Полыгаловой и Ильи были довольно сложными, в итоге, их просто не стало.
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В микроблоге Лиза Полыглова дала понять, что ей нужно поменять свое окружение.
«Когда цветок не цветет, вы исправляете среду, в которой он растет, а не цветок», - написала Лиза Полыгалова.