Муцениеце в зеленом бикини улеглась на травке: купает идеальное тело в солнечных лучах

Звезда сериала «Честный развод» Агата Муцениеце на днях вернулась из Италии, где успела и поработать, и отдохнуть. И в Москве застала первые по-настоящему летние дни, которые решила провести за городом. Она недавно приобрела особняк и теперь радуется возможности проводить время на свежем воздухе и устраивать барбекю.