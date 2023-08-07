После воздержания разошлась: Самбурская в черном бюстгальтере на ниточках предъявила прелести

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская поделилась с подписчиками, что давно воздерживается от употребления сладкого в пищу. Это, а также много других запретов плюс усиленные тренировки – и результат налицо: звезда превратила свою фигуру в идеал.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Новые формы позволяют красотке перевоплощаться в любую героиню или примерять различные наряды. С каждой фотосессией одежды на Настасье все меньше. В этот раз она надела бюстгальтер на ниточках и мини-юбочку, из которой торчат кожаные трусики. Образ актриса продемонстрировала в Сети.