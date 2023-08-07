Располневшая жена Прилучного на Мальдивах оголила массивное бедро: прогулка с ветерком

В то время как бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце щеголяет в бикини по своей придомовой лужайке, сверкая рельефным прессом, его нынешняя жена после родов показывает себя по частям. Сейчас семейство отдыхает на Мальдивах, и ставшая весной мамой Зепюр Брутян не выкладывает в Сеть фото в купальниках. Но демонстрирует то верх в лифе, то низ – по отдельности.

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Вот и на прогулке по побережью Брутян кокетливо расстегнула подол сарафана, и ветер распахнул его, оголив массивное бедро. Девушка еще не успела полностью избавиться от лишних килограммов, о чем сама жаловалась фолловерам, набрала за беременность и теперь активно тренируется даже в отпуске.