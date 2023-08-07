Два разных человека: как Пугачева опухала в Израиле и резко посвежела в Прибалтике - фото до и после шокируют

И дома она тоже цветет и пышет свежестью. На первые выходные августа к ней прилетела внучка Клава из Америки, и бабушка вышла на крылечко, чтобы понаблюдать за ее игрой. Новый стильный парик, подтянутые скулы и распахнутый взгляд – от опухшей артистки не осталось и следа. Будто два разных человека!