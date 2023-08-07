Два разных человека: как Пугачева опухала в Израиле и резко посвежела в Прибалтике - фото до и после шокируют

Растрепанная и растерянная, еле передвигающая ноги Алла Пугачева в конце мая поднялась на сцену. Это был концерт «Машины времени» в Кесарии, и 74-летняя Примадонна оказалась едва узнанной – ее лицо было опухшим, маленькие щелочки вместо глаз еле открыты. Тогда прошел слух, что звезда только-только сделала пластику, и это ее последствия.
Алла Пугачева в мае в Израиле. Фото: соцсети
Однако уже через два месяца лицо Примадонны резко изменилось. Она прибыла в Юрмалу, где впервые за лето вышла в свет – это было на фестивале Лаймы Вайкуле. Люди поразились, как помолодела и похудела Пугачева.
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Алла Пугачева в Юрмале. Фото: соцсети
И дома она тоже цветет и пышет свежестью. На первые выходные августа к ней прилетела внучка Клава из Америки, и бабушка вышла на крылечко, чтобы понаблюдать за ее игрой. Новый стильный парик, подтянутые скулы и распахнутый взгляд – от опухшей артистки не осталось и следа. Будто два разных человека!