Самбурская натянула кожаные трусики до пояса: достала из юбки и нагло всем показала

Актриса и певица Настасья Самбурская несказанно радует в последнее время своих подписчиков. Брюнетка регулярно публикует контент со съемок, где примеряет самые разные наряды и образы, подчас довольно соблазнительные и откровенные.

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На этот раз звезда показала, как проводит время в ожидании команды «мотор». Звезда расположилась на стуле, зрители смогли разглядеть ее наряд: лиф прикрывающий самую интимную часть области груди, и юбка, из которой выглядывают специально натянутые до талии кожаные трусики. Такой по-новому пикантной звезду едва ли видели.