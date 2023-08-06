«Принимала себя любой»: постройневшая Ольга Картункова показала, как выглядела десять лет назад — жир свисал со всех сторон

Звезда КВН и шоу «Однажды в России», 45-летняя Ольга Картункова уже несколько лет упорно работает над собой. Актриса ведет борьбу за стройность с переменным успехом.

В микроблоге Ольга Картункова поделилась двумя снимками, на которых запечатлена в компании певца Виктора Салтыкова. Фотографии сделаны с разницей в десять лет. Глядя на ни, очевидно, что за это время Ольга Картункова заметно помолодела и постройнела. Годы ушли вместе с лишними килограммами. В 45 лет Ольга Картункова выглядит лучше, чем в 35.

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