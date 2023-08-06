Белокожий, в модной панамке, умещается у отца на ладони: Прилучный понежничал с маленьким сыном от Брутян в бассейне

Актерская супружеская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе с детьми Прилучного от Муцениеце и маленьким сыном отдыхают на Мальдивах.
Молодые родители не забывают во время каникул уделять время своим поклонникам. Периодически Зепюр Брутян выкладывает в микроблоге фото и видео с отдыха с участием членов всей большой компании.
На этот раз Зепюр Брутян засняла Павла Прилучного и трехмесячного сына Микаэля во время купания в бассейне.
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Очевидно, что Прилучный и Брутян берегут грудного Микаэля от жаркого солнца Мальдив. Малыш абсолютно белокожий на фоне своего загорелого папы. Маленький Микаэль фактически уместился на одной руке у Прилучного. Малыш облачен только в модную панамку. В бассейне он, конечно же, голышом.
Павел Прилучный понежничал с сыном, прильнув к нему с поцелуем.
Павел Прилучный с сыном Микаэлем. Фото: соцсети