Белокожий, в модной панамке, умещается у отца на ладони: Прилучный понежничал с маленьким сыном от Брутян в бассейне

Актерская супружеская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе с детьми Прилучного от Муцениеце и маленьким сыном отдыхают на Мальдивах.

Молодые родители не забывают во время каникул уделять время своим поклонникам. Периодически Зепюр Брутян выкладывает в микроблоге фото и видео с отдыха с участием членов всей большой компании.

На этот раз Зепюр Брутян засняла Павла Прилучного и трехмесячного сына Микаэля во время купания в бассейне.

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