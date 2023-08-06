«Было много проблем»: экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова сделала заявление о своем исчезновении

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Напомним, Марина Африкантова больше суток ничего не публиковала в Сети. Подобное затишье - непростительное поведение для блогера-миллионника. Поклонники очень волновались, не случилось ли чего. Но Марина через какое-то время вышла на связь и сообщила, что жива-здорова.