Лиза — пухлощекая блондинка, а Клава — рослая, смугленькая: как сейчас выглядит 9-летняя дочь Пугачевой и ее «американская» внучка

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим видеороликом, показав, как их с Аллой Пугачевой дети резвятся во дворе особняка в Юрмале. Двойняшки Гарри и Лиза втянули в свои игры и дочку Кристины Орбакайте. Похоже, что «американская» внучка Примадонны была совсем не против подурачиться с маленькой тетушкой и дядей. Они взяли воздушные шары и наполнили их водой. Затем стали лопать шарики и прыгать в лужах. Такие забавы привлеки внимание и Аллы Пугачевой. Она вышла во двор, чтобы посмотреть, что делают ее детки.

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