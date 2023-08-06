Находится в сознании, получила многочисленные травмы: последние данные о состоянии попавшей в аварию Лады Дэнс

В окружении 56-летней певицы Лады Дэнс рассказали, что ее перевели в частную клинику из госпиталя имени Бурденко, куда звезда была доставлена после ДТП,
«Певица проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие. Мы намерены подать иск в транспортную компанию. Эксперты оценят водителя автомобиля, техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя», - рассказал продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин.
По словам Пудовкина, Лада Дэнс в результате аварии получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травму бедра.
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Сергей Пудовкин рассказал также, что водитель транспортной компании, которая оказывала услуги Ладе Дэнс, прошел тест на алкоголь. Он оказался положительным.
«Будем разбираться с транспортной компанией. Одна из самых известных компаний, которая специализируется на VIP-пассажирах», - заключил продюсер Лады Дэнс.
Напомним, популярная в 90-х годах певица Лада Дэнс попала в аварию 5 августа, возвращаясь с выступления. Сейчас звезда находится под наблюдением врачей.
По материалам 360tv.ru/news