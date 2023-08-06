Находится в сознании, получила многочисленные травмы: последние данные о состоянии попавшей в аварию Лады Дэнс

В окружении 56-летней певицы Лады Дэнс рассказали, что ее перевели в частную клинику из госпиталя имени Бурденко, куда звезда была доставлена после ДТП,

«Певица проходит лечение и находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие. Мы намерены подать иск в транспортную компанию. Эксперты оценят водителя автомобиля, техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя», - рассказал продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, Лада Дэнс в результате аварии получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и травму бедра.

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