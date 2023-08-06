«Малкочоглу бы взревновал!»: Фахрийе Эвджен в лифе с эффектом пуш-ап возлежала на подушках — бедра видны в прорези юбки

Фахрийе Эвджен устроила фотосессию в стиле селебрити на роскошной яхте. Жена Бурака Озчивита продемонстрировала шикарную фигуру после второй беременности и родов. Пара воспитывает двоих сыновей Карана и Керема. При этом возлюбленная звезды сериала «Великолепный век» выглядит так, словно и вовсе не рожала. Фахрийе позировала в джинсовом лифе с эффектом пуш-ап и алой юбке-парео.

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Актриса возлежала на подушках, подставив свои прелести ласковым солнечным лучам и морскому бризу. Эвджен похвасталась идеальной стройной талией, крепкими бедрами и упругими полушариями груди. Ну чем не султанша — задаются вопросом поклонники.