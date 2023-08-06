«А что с губами? Надувные?»: как сейчас 74-летняя Пугачева выглядит в Юрмале — свежее фото

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежими кадрами, засняв, как Лиза, Гарри и Клава резвятся во дворе из особняка в Юрмале. Дети запаслись воздушными шарами с водой, лопали их и плескались в лужах, словно маленькие воробушки. На крики и визг из дома вышла и Алла Пугачева. Юморист подловил певицу крупным планом. Поклонники едва узнали 74-летнюю артистку. Алла Борисовна заметно помолодела. От морщин не осталось и следа. А губы и вовсе приняли другую форму, более эстетичную, как после пластики.
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Алла Пугачева удивила внешним видом — особенно формой губ, которые стали утиными. Фото: личный архив
«А что с губами? Надувные?», «Омолодилась!», «Кожу подтянула??», «Эффект лифтинга?», «Не узнала бы даже», «Какая-то другая стала Аллуся! Форма губ? Утиные прям», «Какая мадам», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.