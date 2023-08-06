«Вместе пакостили Хюррем!»: Джансу Дере вместе с Сельмой Эргеч побывала в Мадриде — Фирузе хатун сдружилась с Хатидже

Джансу Дере сыграла в «Великолепном веке» персиянку Фирузе хатун, а Сельма Эргеч — Хатидже султан, сестру султана Сулеймана. По задумке сценаристов, обе сплотились против Хюррем султан, ее сыграла Мерьем Узерли, чтобы ослабить ее влияние на падишаха. Однако славянской фаворитке повелителя удалось узнать секрет своей соперницы. Она вовсе не простая наложница, а представительница персидской династии. Узнав о том, что его обманывали, султан Сулейман распоряжается выслать Фирузе хатун из дворца. Хотя он мог провести с ней обряд никаха, что означало бы падение Хюррем султан. Однако ей удается удержать власть и в гареме, и над султаном.

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Примечательно, что актрисы, сыгравшие в «Великолепном веке», подружились между собой. И общаются до сих пор, хотя с момента выхода на экран последней серии сериала прошло уже почти 10 лет.

Так, к примеру, Сельма Эргеч вместе с Джансу Дере стали близкими подругами, они даже путешествуют вместе. Не так давно они провели отпуск в Мадриде.