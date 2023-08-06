Нависшие веки, брыли, глубокие борозды морщин на лице: как Ирина Агибалова выглядела на «Доме-2» и какой утонченной красоткой стала сейчас

Ирина Агибалова на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2010 год/соцсети

Экс-участница проекта Ирина Агибалова в почти шестьдесят лет выглядит лучше, чем в сорок пять.

Невероятно, но факт, бывшая участница «Дома-2», телебабушка Ирина Агибалова с возрастом молодеет.

Если посмотреть архивные фотографии Ирины Агибаловой времен ее участия в телестройки и нынешние снимки, то будет очевидно, что с годами Ирина Александровна превратилась в стройную красавицу из пожилой дамы не очень приятной наружности.

На проект «Дом-2» Ирина Агибалова пришла в апреле 2010 года, чтобы нянчить внука Митю и помогать дочери Рите Агибаловой. Тогда Ирине Александровне было сорок пять лет. Грузная дама с усталым отечным лицом, нависшими веками, брылями и прочими возрастными приметами - так тогда выглядела Ирина Агибалова.

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Но минувшие тринадцать лет Ирина Агибалова использовала в свою пользу. Она основательно поработала над собой. Похудела и превратила свое лицо в молодое. Сейчас вместе с мужем Ирина Александровна живет на Кипре в собственной особняке с бассейном. 

Она позитивна, весела и красива. Поклонники делают Ирине Агибаловой комплименты, говоря, что она стала выглядеть, как звезда итальянского кино.

В ноябре этого года Ирине Агибаловой исполнится 59 лет.

Ирина Агибалова с мужем на Кипре. Фото: соцсети

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