Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова перестала выходить на связь

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова - популярная блогерша. На ее соцсети подписаны в общей сложности порядка двух с половиной миллионов человек.

Марина Африкантова исправно ведет микроблоги, обновляя и дополняя контент по несколько раз ежедневно. Но вот уже больше суток, как Марина Африкантова не выходит на связь с подписчиками.

Они очень сильно взволнованы и ждут, когда же Марина Африкантова запостит хоть что-то. Но уже вторые сутки в ее микроблоге полная тишина.

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