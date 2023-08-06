Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова перестала выходить на связь

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова - популярная блогерша. На ее соцсети подписаны в общей сложности порядка двух с половиной миллионов человек.
Марина Африкантова исправно ведет микроблоги, обновляя и дополняя контент по несколько раз ежедневно. Но вот уже больше суток, как Марина Африкантова не выходит на связь с подписчиками.
Они очень сильно взволнованы и ждут, когда же Марина Африкантова запостит хоть что-то. Но уже вторые сутки в ее микроблоге полная тишина.
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Не исключено, что Марина Африкантова просто решила сделать паузу, что для блогера, который делится практически всеми деталями своей жизни, очень странно.
Поклонники Марины Африкантовой надеются, что та выйдет на связь в ближайшее время и объяснит причину своего долгого отсутствия в Сети.