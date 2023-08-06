«Артисты могут быть не востребованы»: Такшина скептически отнеслась к решению сына стать актером

Старший сын Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван решил стать актером. Звездные родители не скрывают, что не в восторге от этого выбора, хотя не давят на ребенка и не отговаривают.

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Актриса, ставшая популярной после выхода сериала «Не родись красивой», сказала, что последнее слово, конечно же, будет за отпрыском. Сейчас она рассказывает обо всех особенностях артистической карьеры. Мальчик был очарован тем, что его родителей узнают, и их любит публика. Однако у этой медали есть и вторая сторона.

«Не отговариваем, но стараемся рассказать обо всех подводных камнях. Стараюсь показать Ване другую сторону актерства. Например, рассказываю, что артисты могут быть попросту не востребованы — эта участь настигает 90% выпускников театральных институтов», - сказала Такшина.

Источник: gazeta.ru