«Выполнила бы приказ без тени сомнения»: Ирина Винер рассказала, как к ней относилась Алина Кабаева

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась взаимоотношениями с одной из своих подопечных.
Ирина Винер заявила, что Алина Кабаева была очень предана ей. Олимпийская чемпионка доверяла Винер во время своей спортивной карьеры на все 100%.
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«Если бы скомандовала (абсолютно умозрительно, абстрактно!), мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, все будет хорошо, Алина шагнула бы вперед и тут же выполнила бы приказ без тени сомнения», – призналась Ирина Винер в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева вспомнила, как Ирина Винер повлияла на ее личную жизнь.