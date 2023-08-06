«Выполнила бы приказ без тени сомнения»: Ирина Винер рассказала, как к ней относилась Алина Кабаева

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась взаимоотношениями с одной из своих подопечных.

Ирина Винер заявила, что Алина Кабаева была очень предана ей. Олимпийская чемпионка доверяла Винер во время своей спортивной карьеры на все 100%.

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