«Женись, потом поговорим»: Ляйсан Утяшева вспомнила, как Ирина Винер повлияла на ее личную жизнь

Стало известно, как тренер по художественной гимнастике Ирина Винер повиляла на решение Павла Воли жениться на Ляйсан Утяшевой.
Оказалось, когда в жизни гимнастки появился звезда шоу Comedy Club Ирина Винер насторожилась. Она решила узнать намерения Воли. Ляйсан Утяшева потеряла свою маму, которая умерла в возрасте 47 лет. И Ирина Винер не хотела, чтобы кавалер разбил сердце убитой горем ее подопечной.
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«Она ему сказала одно: «Ты с ней не играешься? Девочке очень плохо. У тебя какие намерения – на ней жениться?». Он сказал: «Да, я хочу на ней жениться». Она ответила: «Женись, потом поговорим»», – призналась Ляйсан Утяшева в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».
Так Винер повлияла на личную жизнь Утяшевой.